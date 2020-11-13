"Не хочу обговорювати попередніх тренерів. Я поважаю кожного з них, тому хочу сказати лише про Луческу. Він – дійсно крутий! Щасливий, що у мене є можливість працювати з ним.

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Луческу – спортивний і здоровий мужик. Стежить за своїм здоров'ям дуже ретельно. У нас є традиція – ми після тренувань завжди залишаємося бити по воротах нашим голкіперам. Луческу завжди залишається подивитися. Він каже: якщо не заб'єте 5 голів, вам потрібно 20 разів відтиснутися!

У будь-якому вигляді має бути грамотне фізичне навантаження", – розповів данець SportArena TV.

Зазначимо, контракт Дуелунда з Динамо розрахований до літа 2023 року. В поточному сезоні Міккел провів лише 51 хвилину в складі "біло-синіх". Дуелунд переїхав до Києва у 2018 році з Мітьюлланда.

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