"Призначення Луческу не стало для мене сюрпризом. Він – дуже розумний і успішний тренер. Він знає, як вигравати. Мені потрібно показати себе, продемонструвати, що я готовий. Впевнений, що зможу довести Луческу, що він може на мене розраховувати. Це один із найдосвідченіших тренерів у моєму житті і я хочу навчитися в нього усьому.

Луческу розкрив головний секрет успіху футболіста на своєму прикладі – тренер Динамо у незвичному ракурсі

Відмінності між Хацкевичем і Луческу? Важко сказати, тому що я був травмований тривалий час і небагато працював з ним. Олександр Хацкевич – хороший тренер, приємна людина. Він мені подобається. Працювати під керівництвом Мірчі Луческу дуже важко. Ми багато тренуємось. Заняття складні та інтенсивні, але я тренуюся із задоволенням. Щодня вчишся новому, щодня нові виклики для фізичної форми та мислення", – запевнив Дуелунд в коментарі 1927.kiev.ua.

Додамо, що перша частина сезону склалася для данця відверто провально – він потерпав від травм, коронавірусу, тому провів лише два матчі.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі