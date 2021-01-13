"Назначение Луческу не стало для меня сюрпризом. Он – очень умный и успешный тренер. Он знает, как выигрывать. Мне нужно показать себя, продемонстрировать, что я готов. Уверен, что смогу доказать Луческу, что он может на меня рассчитывать. Это один из самых опытных тренеров в моей жизни и я хочу научиться у него всему.

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Различия между Хацкевичем и Луческу? Трудно сказать, потому что я был травмирован длительное время и немного работал с ним. Александр Хацкевич – хороший тренер, приятный человек. Он мне нравится. Работать под руководством Мирчи Луческу очень трудно. Мы много тренируемся. Занятия сложные и интенсивные, но я тренируюсь с удовольствием. Ежедневно учишься новому, ежедневно новые вызовы для физической формы и мышления", – заверил Дуэлунд в комментарии 1927.kiev.ua.

Добавим, что первая часть сезона сложилась для датчанина откровенно провально – он страдал от травм, коронавируса, поэтому провел лишь два матча.

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