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Дуелунд, Піваріч та Кадірі повернулись до загальної групи Динамо

13:20 508 Читать на русском
Дуелунд, Піваріч та Кадірі повернулись до загальної групи Динамо
Піваріч, Кадірі та Дуелунд повернулись до тренувань / фото ФК Динамо Київ

Одразу троє гравців київського Динамо відновились після травм та повернулись до тренувань.

Піваріч, Кадірі та Дуелунд провели тренування у загальній групі київського Динамо, повідомляє офіційна сторінка "біло-синіх" у Facebook.

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Варто зазначити, що Піваріч в цьому сезоні відіграв лише один матч за молодіжний склад Динамо. Хорват пропускав матчі через рецидив травми коліна, яку він заліковував майже весь минулий сезон. Кадірі отримав травму напередодні матчу проти Мальме в 1-му турі Ліги Європи у вересні. Тоді ж стало відомо, що новачок Динамо пропустить близько місяця.

Дуелунд влітку отримав пошкодження голеностопа на передсезонних зборах, а пізніше переніс операцію з видалення металевої пластини з ноги, яку йому ставили після перелому ноги в грудні минулого року. Нещодавно сам футболіст повідомляв, що повернеться на поле протягом трьох тижнів.

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Динамо Динамо Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд Абдул Мохаммед Кадірі Абдул Мохаммед Кадірі Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч
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