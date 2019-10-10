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Динамо проведе товариський матч проти друголігової Чайки

20:09 254 Читать на русском
Динамо проведе товариський матч проти друголігової Чайки
Гравці Динамо / ФК Динамо Київ

Київське Динамо проведе контрольну зустріч під час міжнародної паузи.

 

Київське Динамо та Чайка з Петропавлівської Борщагівки проведуть спаринг під час міжнародних матчів національних збірних, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Зазначається, що у контрольній грі візьмуть участь незалучені у збірних гравці, а також найближчий резерв першої команди Динамо.

Товариський матч відбудеться в неділю, 13 жовтня. Початок гри о 15:00.

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