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Дуэлунд, Пиварич и Кадири вернулись в общую группу Динамо

13:22 24 Читати українською
Дуэлунд, Пиварич и Кадири вернулись в общую группу Динамо
Пиварич, Кадири и Дуэлунд вернулись к тренировкам / фото: ФК Динамо Киев

Сразу трое игроков киевского Динамо восстановились после травм и вернулись к тренировкам.

Пиварич, Кадири и Дуэлунд провели тренировку в общей группе киевского Динамо, сообщает официальная страница "бело-синих" в Facebook.

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Стоит отметить, что Пиварич в этом сезоне сыграл только один матч за молодежный состав Динамо. Хорват пропускал матчи из-за рецидива травмы колена, которую он залечивал почти весь прошлый сезон. Кадири получил травму накануне матча против Мальме в 1-м туре Лиги Европы в сентябре. Тогда же стало известно, что новичок Динамо пропустит около месяца.

Дуелунд летом получил повреждения голеностопа на предсезонных сборах, а позже перенес операцию по удалению металлической пластины с ноги, которую ему ставили после перелома ноги в декабре прошлого года. Недавно сам футболист сообщал, что вернется на поле в течение трех недель.

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