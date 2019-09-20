Дубль Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Карпати – 2:0

СК Дніпро-1 переміг Карпати в рамках 8-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу СК Дніпро-1 – Карпати.

СК Дніпро-1 вийшов вперед в першому таймі, коли Супряга зреагував на рикошет у штрафному та з розвороту потужно пробив повз голкіпера. По перерві дніпряни змогли відзначитись ще раз, дубль оформив Супряга ударом з пенальті.

СК Дніпро-1 вдома впевнено переміг Карпати

Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 11 очок і піднявся на п'яту позицію в турнірній таблиці. Карпати, маючи в активі лише 8 залікових балів, опустилися на дев'яту сходинку.