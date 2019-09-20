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ДИНАМО - МАЛЬМЕ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ СК ДНІПРО-1 - КАРПАТИ

Дубль Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Карпати – 2:0

23:06 360 Читать на русском
Дубль Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Карпати – 2:0
Радість гравців СК Дніпро-1 / фото: СК Дніпро-1

СК Дніпро-1 переміг Карпати в рамках 8-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу СК Дніпро-1 – Карпати.

27’ Владислав Супряга
71’ Владислав Супряга
 
27’ Владислав Супряга
71’ Владислав Супряга

СК Дніпро-1 вийшов вперед в першому таймі, коли Супряга зреагував на рикошет у штрафному та з розвороту потужно пробив повз голкіпера. По перерві дніпряни змогли відзначитись ще раз, дубль оформив Супряга ударом з пенальті.

СК Дніпро-1 вдома впевнено переміг Карпати

Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 11 очок і піднявся на п'яту позицію в турнірній таблиці. Карпати, маючи в активі лише 8 залікових балів, опустилися на дев'яту сходинку.

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Карпати Карпати СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Карпати Відеоновини Владислав Супряга Владислав Супряга
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