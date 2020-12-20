Чемпіонат Іспанії 2020/21, 14-й тур

Сельта – Алавес – 2:0

Голи: Мендес, 19, 80

Гранада – Бетіс – початок о 17:15

Кадіс – Хетафе – початок о 19:30

У іспанській Прімері недільну програму відкривав поєдинок Сельта – Алавес. Господарі відкрили рахунок на 19-й хвилині – Оласа віддав довгу навісну у штрафний майданчик на Мендеса, який вистрибнув вище за захисників і головою спрямував м'яч у сітку. Більше вартих уваги моментів у першому таймі не відбулось.

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Після перерви темп гри сповільнився. Гравці Сельти більше володіли м'ячем, але особливо не загострювали гру і більше грали на утримання результату. На 80-й хвилині Аспас віддав передачу у карний майданчик на Мендеса, який миттєво пробив у правий кут воріт, записавши до свого активу дубль. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Сельти – 2:0.

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