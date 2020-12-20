Хесе Родрігес потрапив у сферу інтересів іспанського клубу, повідомляє Marca. Ба більше, Валенсія є одним із колективів, які справді зацікавлені у такому трансфері.

ПСЖ офіційно розірвав контракт з Хесе Родрігесом

Зауважимо, що Хесе нещодавно залишився без роботи, адже ПСЖ розірвав з ним контракт. Ймовірно, це сталось через секс-скандал.

До слова, Родрігес перебрався у столицю Франції влітку 2016-го. Іспанець зіграв за парижан лише 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 голи. Також вихованець Реала встиг виграти три трофеї – два чемпіонства та один Кубок французької ліги.

Відвертий провал на Парк де Пренс не врятували і численні оренди – Лас-Пальмас, Сток Сіті, Бетіс, Спортінг.

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