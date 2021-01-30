В рамках суботньої програми 20-го туру італійської Серії А було проведено три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 20-й тур

Болонья – Мілан – 1:2

Голи: Полі, 81 – Ребіч, 26, Кессьє, 55 (пен)

Нереалізований пенальті: Ібрагімовіч, 26 (Мілан)

Сампдорія – Ювентус – 0:2

Голи: К'єза, 20, Ремзі, 90+1

Інтер – Беневенто – 4:0

Голи: Імпрота, 7 (автогол), Мартінес, 57, Лукаку, 67, 78

Мілан на виїзді зустрічався із Болоньєю. У середині тайму Дейкс сфолив у штрафному майданчику та арбітр призначив одинадцятиметровий у ворота господарів. Воротарське везіння не дозволило Ібрагімовічу його реалізувати, але на добиванні впорався Ребіч.

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Після перерви "россонері" заробили ще один одинадцятиметровий, який взявся виконувати Кессьє. Цього разу голкіперу не вдалось вгадати напрямок удару і м'яч залетів у сітку. Після цього рефері за суперечки "нагородив" Сінішу Міхайловіча червоною карткою і тренер був змушений покинути поле. Вже під завісу зустрічі гравці Болоньї зменшили відставання завдяки голу Полі, однак на більше не спромоглися. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Мілана – 1:2.

Ювентус завітав у гості до Сампдорії. На 20-й хвилині генуезці втратили м'яч у центрі поля і "б'янконері" вийшли у швидку атаку. Роналду віддав на Морату, а Альваро вчасно помітив К'єзу, який ідеально відкрився на дальній стійці та замкнув у порожні ворота. Господарі ж у першому таймі нічого створити не змогли.

У другій половині зустрічі "б'янконері" кілька разів могли збільшувати перевагу, однак суперника щоразу рятував голкіпер. Гравці Сампдорії грали від оборони та майже не атакували. Вже у компенсований час захисники знову не закрили дальню стійку і цього разу у порожні ворота забив Ремзі. Впевнена перемога Ювентуса – 0:2.

Інтер у рідних стінах приймав Беневенто. "Нерадзуррі" забили швидкий гол – Еріксен зі стандарту навішував у карний майданчик і м'яч рикошетом від Імпроти залетів у сітку. Гравці Беневенто до перерви не завдали жодного удару не те, що у площину воріт, а загалом у їхній бік.

У другому таймі ситуація на полі не змінилась – господарі повністю контролювали гру, а підопічні Філіппо Індзагі безрезультатно намагались хоч раз наблизитись до воріт суперника. На 57-й перевагу "нерадзуррі" збільшив Мартінес. Після цього захист Беневенто остаточно капітулював і до кінця зустрічі Лукаку встиг записати до свого активу дубль. Гості ж за увесь матч так і змогли потурбувати голкіпера. У підсумку – розгромна перемога Інтера – 4:0.

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