Все розпочав юний Вірц, який отримав купу простору в карному майданчику і покарав "джмелів". Борусія відповіла розкішним голом Холанда з другого поверху. Останнє слово в таймі все ж було за Байєром, а точніше за Патріком Шиком.

Борусія Д завдяки дублю Холанда здолала Байєр у надрезультативному трилері, Вольфсбург закріпив лідерство

Гойдалки продовжилися і по перерві. Брандт з передачі Холанда зрівняв рахунок, але "фармацевти" хутко повертають перевагу зусиллями Діабі. Це був останній успіх Байєра в матчі. Борусія взялася за стандарти. Геррейро ідеально виконав штрафний удар, а Холанд реалізував пенальті та оформив дубль – 3:4.