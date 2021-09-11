Все начал юный Вирц, который получил кучу пространства в штрафной и наказал "шмелей". Боруссия ответила роскошным голом Холанда со второго этажа. Последнее слово в тайме все же было за Байером, а точнее Патриком Шиком.

Боруссия Д благодаря дублю Холанда одолела Байер в сверхрезультативном триллере, Вольфсбург закрепил лидерство

Качели продолжились и после перерыва. Брандт с передачи Холанда сравнял счет, но "фармацевты" быстро возвращают преимущество усилиями Диаби. Это был последний успех Байера в матче. Боруссия взялась за стандарты. Геррейро идеально исполнил штрафной удар, а Холанд реализовал пенальти и оформил дубль – 3:4.