У суботу в 4-му турі чемпіонату Німеччини відбулось кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 4-й тур

Байєр – Борусія Д – 3:4

Голи: Вірц, 9, Шик, 45+1, Діабі, 55 – Холанд, 37, 75 (пен.), Брандт, 49, Герейро, 71

Хоффенхайм – Майнц – 0:2

Голи: Буркардт, 21, Інгвардсен, 77

Гройтер Фюрт – Вольфсбург – 0:2

Голи: Нмеча, 10, Вегхорст, 90 (пен.)

Фрайбург – Кельн – 1:1

Голи: Чіхос, 89 (аг) – Модест, 33

Вилучення: Кайнц, 74 (Кельн, друга жовта картка)

Уніон Берлін – Аугсбург – 0:0

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Байєр вийшов вперед у матчі з дортмундською Борусією вже на початку матчу – Флоріан Вірц поцілив у правий нижній кут воріт. Наприкінці тайму "джмелі" розтягнули оборону "фармацевтів" і Ерлінг Холанд після навісу в район одинадцятиметрової позначки головою відновив статус-кво. За мить норвежець примудрився потилицею скинути на Джуда Беллінгема, який головою пробив у газон і м'яч відскочив у сітку. Арбітр пішов переглядати VAR і, зафіксувавши порушення правил, гол скасував. Вже у доданий час господарі втікли у стрімку контратаку і Патрік Шик забив супернику гол у роздягальню.

Юліан Брандт на початку другого тайму зрівняв шанси команд, влучно пробивши у падінні з гострого кута після передачі Холанда. За шість хвилин Мусса Діабі скористався відскоком після розіграшу кутового і, обігравши захисника, з лінії поцілив у кут воріт. "Джмелі" знову опинились у ролі наздоганяючих. Рафаел Геррейро в середині другої сорокап'ятихвилинки майстерним ударом зі штрафного закрутив сферу у дев'ятку і командам довелось розпочинати все з початку. Та вже за чотири хвилини дортмундці заробили право на пенальті і Холанд оформив дубль, знову вивівши Борусію вперед. Як виявилось, цей гол став останнім у матчі.

Хоффенхайм у матчі з Майнцом протримався лише до середини першого тайму. Йонатан Буркардт отримав пас від Домініка Кора після помилки захисту і відкрив рахунок. В середині другого тайму Маркус Інгвартсен фактично зняв питання щодо переможця матчу, пробивши низом у правий кут воріт.

Лідер Бундесліги Вольфсбург вже на 10-й хвилині зусиллями Лукаса Нмечі розпакував ворота одного з аутсайдерів турнірної таблиці – Гройтер Фюрт. До слова, цей удар став єдиним небезпечним у першому таймі. Гості більше володіли м'ячем, однак гра до перерви зводилась у більшості до боротьби у центрі поля. У другому таймі "вовки" продовжили домінувати, однак змогли забити лише на останній хвилині основного часу – Ваут Вегхорст з пенальті закріпив лідерство своєї команди у Бундеслізі.

Кельну, який бомбардував ворота Фрайбурга весь перший тайм, вдалось досягти успіху лише на 33-й хвилині. Антоні Модест, який перебував на дальній штанзі, відгукнувся на навіс від Бенно Шмітца і головою пробив у протилежний від голкіпера кут воріт. В середині другого тайму гості залишились у меншості – за другу жовту картку поле покинув Флоріан Кайнц. Здавалось, "цапам" вдасться втримати переможний рахунок, однак на передостанній хвилині Рафаель Чіхос зрізав сферу у власні ворота.

У ще одному матчі Уніон Берлін та Аугсбург не змогли виявити сильнішого, розписавши безгольову нічию.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ