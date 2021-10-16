Дубль Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – Майнц – 3:1
21:06 - Читать на русском
Дортмундська Борусія здолала Майнц в рамках 8-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
3’ Марко Ройс
54’ Ерлінг Холанд
90+4’ Ерлінг Холанд
Йонатан Буркардт 87’
3’ Марко Ройс
54’ Ерлінг Холанд
87’ Йонатан Буркардт
90+4’ Ерлінг Холанд
Головною подією стало повернення Ерлінга Холанда, який пропускав матчі збірної через травму. Норвежець відразу продемонстрував, що відновився і перебуває в хорошій формі. Його дубль зробив перемогу "джмелів" комфортною.
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Відтак, Борусія Д бодай до завтра очолила турнірну таблицю чемпіонату Німеччини. Майнц залишився на 10-й сходинці.
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