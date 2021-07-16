"Як зустріли збірників? Вони повернулися з хорошим результатом, всі були раді їх бачити. Відмінний настрій. Спаринг з Евіаном? Тренер дає завдання тримати темп, грати в свою гру, налагоджувати взаємозв'язки на полі. Намагаємося дивитися не на суперника, а на себе.

Динамо – Евіан – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Як колеги сприймають молодих гравців? Усі все розуміють, усі через це проходять. Немає жодного тиску, навпаки, старші партнери по команді намагаються підтримати, підказати. Думаю, молодим хлопцям зараз легко. Лєднєв? Він уже забив четвертий м'яч. Досить добре виступає на цих зборах, він молодець, прикладає зусиль, багато працює.

Завдяки чому Евіан міг нас обіграти? Звичайно, вони нижче рівнем за нас. Французи могли заволодіти перевагою лише за рахунок бажання, єдиноборств, менш футбольних моментів, намагалися грати на цих якостях", – поділився Дубінчак у коментарі офіційному сайту Динамо.

Зазначимо, що кияни впевнено розбили Евіан (3:0) завдяки голу Ваната та дублю Лєднєва. Наступний матч Динамо проведе проти Ніцци вже 17 липня, початок о 21:00.

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