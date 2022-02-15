З чугуївського моргу таємничим чином зникли речі загиблого у резонансній ДТП, з якою пов'язують кортеж власника Металіста Олександра Ярославського, повідомляє працівник харківського антикорупційного центру Дмитро Дробот у Facebook.

Ярославський був у нетверезому стані за декілька годин до ДТП, – журналіст

Речові докази мали віддати на експертизу, щоб могло зіграти важливу роль у розслідуванні. На сайті нацполіції підтвердили зникнення одягу та інших речей загиблого і вже провели низку обшуків у працівників моргу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 9 лютого у Харківській області унаслідок ДТП загинула людина. Підозрюється, що наїзд був скоєний кортежем президента Металіста. За інформацією ЗМІ, за кермом міг перебувати сам Ярославський, який у цей вечір начебто був напідпитку. Бізнесмен наступного дня вирушив чартерним рейсом до Лондона.

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