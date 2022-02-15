Из чугуевского морга таинственным образом исчезли вещи погибшего в резонансном ДТП, с которым связывают кортеж владельца Металлиста Александра Ярославского, сообщает сотрудник харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Дробот в Facebook.

Ярославский был в нетрезвом состоянии за несколько часов до ДТП, – журналист

Вещественные доказательства должны были быть отданы на экспертизу, чтобы могло сыграть важную роль в расследовании. На сайте нацполиции подтвердили исчезновение одежды и других вещей погибшего и уже провели ряд обысков у сотрудников морга. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 9 февраля в Харьковской области в результате ДТП погиб человек. Подозревается, что наезд был совершен кортежем президента Металлиста. По информации СМИ, за рулем мог находиться сам Ярославский, который в этот вечер якобы был пьян. Функционер на следующий же день отправился чартерным рейсом в Лондон.

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