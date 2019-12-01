Друзі Почеттіно переконують його відхилити пропозицію Арсенала – у зіркового тренера є ще три варіанти

Аргентинський тренер Маурісіо Почеттіно, який нещодавно покинув Тоттенхем, миттєво потрапив до списку інтересів європейських грандів.

47-річний фахівець розглядається лондонським Арсеналом як один з головних кандидатів на місце тренера команди, інформує The Telegraph. "Каноніри" уже контактували з Почеттіно і запропонували йому очолити команду після завершення поточного сезону.

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Близькі друзі аргентинця переконують його відхилити цю пропозицію, адже його співпраця з Арсеналом викличе гнівну реакцію фанатів Тоттенхема, з якими у Почеттіно склалися дуже теплі стосунки. Також оточення тренера вважає, що склад Арсенала не відповідає рівню амбіцій Почеттіно: влітку команду можуть покинути Ляказетт, Торрейра та Обамеянг. Натомість Почеттіно радять дочекатися пропозиції від одного з трьох топ-клубів, які можуть змінити тренера найближчим часом – Баварії, Манчестер Юнайтед або Реала.

Нагадаємо, Маурісіо Почеттіно працював у Тоттенхемі з 2014-го року. Разом зі "шпорами" аргентинський наставник дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2018/2019.

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