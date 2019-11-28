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Почеттіно зробив першу заяву після звільнення з Тоттенхема

20:43 376 Читать на русском
Почеттіно зробив першу заяву після звільнення з Тоттенхема
Маурісіо Почеттіно / Reuters

Колишній тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно вперше публічно висловився щодо свого звільнення з лондонського клубу.

"Я хочу подякувати Джо Льюїсу і Деніелу Леві за те, що дали мені можливість стати частиною історії Тоттенхема. Спасибі всім, з ким я познайомився в Тоттенхемі за ці п'ять з половиною років, всьому персоналу клубу і футболістам.

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Окремо я хочу подякувати фанатам, які роблять цей клуб великим своєю фантастичною підтримкою. Я доклав усіх зусиль для досягнення цілей, про які мене просили на нашій першій зустрічі. Після складних завдань був захоплюючий успіх. Бажаю всього найкращого в майбутньому. Упевнений, наші шляхи ще перетнуться", – цитує Почеттіно Асоціація менеджерів ліги.

Нагадаємо, керівництво Тоттенхема звільнило Маурісіо Почеттіно з посади головного тренера, а на його місце призначило одіозного Жозе Моурінью.

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Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Тоттенхем Тоттенхем Англія
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