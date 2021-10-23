Христина Раєвська-Ротань, обраниця головного тренера збірної України U-21 Руслана Ротаня, не зуміла втриматись від світлини з Максимом Галкіним.

Напередодні Христина відвідала день народження, на якому виступали зірки української та російської естради: Ірина Білик, Віра Брєжнєва, Артур Пирожков і Любов Успенська. Диригентом заходу був Максим Галкін.

"Думаєте, приємно коментувати домашній матч Спартака?": коментатор MEGOGO пояснив мотиви публічного виступу проти Росії

Саме з останнім дружина Ротаня опублікувала світлини у своєму Instagram. "Вчора був розкішний день народження, у якому ідеально було все! Ще раз дякую Вам, дорогі друзі. Емоції не відпускають... Наш талановитий ведучий Максим Галкін", – підписала вона пост.

Зауважимо, Христина і Руслан Ротань разом у шлюбі вже близько семи років.