Кристина Раевская-Ротань, избранница главного тренера сборной Украины U-21 Руслана Ротаня, не сумела удержаться от фотографии с Максимом Галкиным.

Накануне Кристина посетила день рождения, на котором выступали звезды украинской и российской эстрады: Ирина Билык, Вера Брежнева, Артур Пиражков и Любовь Успенская. Дирижером мероприятия был Максим Галкин.

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Именно с последним жена Ротаня опубликовала фотографии в своем Instagram . "Вчера был роскошный день рождения, в котором идеально было все! Еще раз благодарю Вас, дорогие друзья. Эмоции не отпускают... Наш талантливый ведущий Максим Галкин", – подписала она пост.