"Кілька слів про той самий коментар. Ще ніколи мій матч не викликав такого резонансу. І, якщо чесно, я не був до цього готовий. Як очевидні речі можуть сприйматися так, наче це таємниця, яку всі бояться сказати? Війна триває вже більше семи років! Те, що Росія є агресором і окупантом, не піддається сумнівам. Всі розуміють, чиї то були зелені чоловічки, всі розуміють, чому на Сході продовжується війна.

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Чому я так розпочав свій репортаж? Щоб зняти тиск. Думаєте, це приємно коментувати домашній матч Спартака? Зі студії в Києві (краще уточнити). Спорт же не поза політикою… Найкращий варіант, до якого я дійшов – висловити чітку позицію, а потім просто робити свою роботу: працювати об’єктивно, неупереджено (хоча Рассказову, судячи з усього, від мене надто мало дісталося). Це робилося не заради хайпу, легкої слави, згадок у ЗМІ і підписок у соцмережах. Я хочу прогресувати і розвиватися як коментатор, щоб в інформаційному полі надалі відзначали саме мої професійні здібності (сподіваюся, у позитивному руслі).

Проте я підписуюся під кожним сказаним мною словом перед початком гри Спартак – Лестер. То очевидні для будь-якої цивілізованої людини речі. Не лише я, кожен свідомий українець хоче, щоб в нашій країні нарешті настав мир. Та, на жаль, є сусід, який все ніяк не заспокоюється. І спорт не має його прославляти (тому Петсон Дака і забив у Москві чотири м’ячі).

P.S. Дякую усім за підтримку. У мене все гаразд, готуюся до наступних матчів. І намагаюся структурувати думки, бо сьогодні відволікає надто багато факторів", – написав Лук'яненко в Instagram.

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