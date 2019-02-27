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Жена Пике Шакира обвиняется в мошенничестве и неуплате налогов

17:28 89 Читати українською
Жена Пике Шакира обвиняется в мошенничестве и неуплате налогов
Шакира / соцсети

Известная певица Шакира обвиняется в сокрытии средств от испанской налоговой.

Прокуратура Испании возбудила уголовное дело против знаменитой колумбийской певицы Шакиры, сообщает Colombia.com.

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Жену защитника Барселоны Жерара Пике обвиняют по 6 статьям. 42-летняя артистка не регистрировали себя налоговым резидентом, при этом проживая в Испании. Также скрывала доходы через корпоративные сети и оффшоры с 2012 по 2014 годы.

Представители Шакиры уже сообщили, что она готова сотрудничать со следствием. Также они утверждают, что она уже выплатила 14,5 млн евро и больше ничего не должна.

Кроме этого сообщается, что жена Пике всегда платила налоги и пользовалась услугами фирмы Pricewaterhouse.

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Теги
Барселона Барселона Испания Жерар Пике Жерар Пике Шакіра
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