Известная певица Шакира обвиняется в сокрытии средств от испанской налоговой.

Прокуратура Испании возбудила уголовное дело против знаменитой колумбийской певицы Шакиры, сообщает Colombia.com.

Справжні Кепи: Мессі конфліктує з тренером, Де Россі відмовляється виходити на поле й інші заміни з несподіваним фіналом

Жену защитника Барселоны Жерара Пике обвиняют по 6 статьям. 42-летняя артистка не регистрировали себя налоговым резидентом, при этом проживая в Испании. Также скрывала доходы через корпоративные сети и оффшоры с 2012 по 2014 годы.

Представители Шакиры уже сообщили, что она готова сотрудничать со следствием. Также они утверждают, что она уже выплатила 14,5 млн евро и больше ничего не должна.

Кроме этого сообщается, что жена Пике всегда платила налоги и пользовалась услугами фирмы Pricewaterhouse.

Кадзуеси Миура – самый старый футболист мира. Как стать первой звездой чемпионата Японии и не потерять мотивацию в 52