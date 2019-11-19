Дружина Ібрагімовіча назвала клуб, у якому хоче бачити свого зіркового чоловіка

В Італії продовжують обговорювати можливе повернення Златана Ібрагімовіча в Серію А.

Популярне видання La Gazzetta dello Sport повідомило, що дружина шведського форварда Хелен Сегер хоче повернутися у Мілан, де жила сім'я протягом п'яти років, коли Златан виступав за Інтер (2006-2009) та Мілан (2010-2012).

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Раніше з'являлася інформація, що форвардом, у якого завершився контракт з Лос-Анджелес Гелаксі, цікавиться низка італійських клубів: Рома, Мілан, Наполі, Болонья та Фіорентина. Рішення щодо свого нового клубу швед планує озвучити до початку 2020-го року.

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