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Дружина гравця Динамо зводить з розуму вболівальників киян "гарячим" танцем у спідній білизні

13:10 606 Читать на русском
Дружина гравця Динамо зводить з розуму вболівальників киян "гарячим" танцем у спідній білизні
Ірина Морозюк

Дружина захисника Динамо Миколи Морозюка Ірина продовжує тішити прихильників киян.

Цього разу друга половинка Морозюка, який наразі виступає в оренді у турецькому Різеспорі, опублікувала у Instagram відео із звабливим танцем у спідній білизні.

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Теги
Відеоновини Микола Морозюк Микола Морозюк Дружини футболістів Різеспор Різеспор Ірина Морозюк
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