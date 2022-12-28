Лівий захисник РБ Лейпциг Давід Раум повернувся з відпустки до клубу з травмою. Про це інформує Kicker.

"Нойєр ніколи нікого не слухає": зірку Баварії знімали з гори після перелому ноги на лижах

Повідомляється, що гравець травмував кісточку та проходить курс лікування у Лейпцигу. Поки що невідомо, скільки саме часу Рауму знадобиться для повного відновлення.

2 січня РБ Лейпциг повернеться до тренувань, а вже 20 числа зіграє з Баварією.

Раніше основний воротар Баварії та збірної Німеччини Мануель Нойєр зламав кісточку після того, як невдало покатався у відпустці на лижах.

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