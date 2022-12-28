Другий після Нойєра: ще один гравець збірної Німеччини травмувався у відпустці
Учасник ЧС-2022 Давід Раум пошкодив кісточку та ризикує пропустити матч із Баварією.
Лівий захисник РБ Лейпциг Давід Раум повернувся з відпустки до клубу з травмою. Про це інформує Kicker.
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Повідомляється, що гравець травмував кісточку та проходить курс лікування у Лейпцигу. Поки що невідомо, скільки саме часу Рауму знадобиться для повного відновлення.
2 січня РБ Лейпциг повернеться до тренувань, а вже 20 числа зіграє з Баварією.
Раніше основний воротар Баварії та збірної Німеччини Мануель Нойєр зламав кісточку після того, як невдало покатався у відпустці на лижах.
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