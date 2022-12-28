Участник ЧМ-2022 Давид Раум повредил лодыжку и рискует пропустить матч с Баварией.

Левый защитник РБ Лейпциг Давид Раум вернулся из отпуска в расположение клуба с травмой. Об этом информирует Kicker.

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Сообщается, что игрок травмировал лодыжку и проходит курс лечения в Лейпциге. Пока что неизвестно, сколько времени Рауму понадобится для полного восстановления.

2 января РБ Лейпциг вернётся к тренировкам, а уже 20 числа сыграет с Баварией.

Ранее основной вратарь Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер сломал лодыжку, неудачно покатавшись в отпуске на лыжах.

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