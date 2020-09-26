Відбулись поєдинки 4-го туру Другої ліги. Читайте звіт про матчі на Футбол 24.

Друга ліга, 4-й тур

ОПФК Черкащина – Нікополь – 2:0

Голи: Фарід, 5, Мандровський, 19 (аг.)

Балкани – Яруд – 3:1

Голи: Де Олівейра, 11, Златов, 49 (пен.), Платунов, 63 – Проданов, 46

Нива Вінниця – Буковина – 1:2

Голи: Громок, 34 – Палагнюк, 63, Страшкевич, 88

МФК Металург – Таврія-Сімферополь – 1:4

Голи: Сарапій, 90 – Бобров, 45 (аг.), Фаюк, 55, Кривич, 72, Бочак, 90+2

Чернігів – Волинь-2 – 1:0

Гол: Сердюк, 73

Рубікон – Епіцентр – 1:1

Голи: Тищенко, 23 – Буй, 68

Перша ліга: Металіст 1925 здійснив камбек проти Кристала, Гірник-Спорт розгромив ВПК-Агро, Верес поступився Чорноморцю

Черкащина впевнено обіграла Нікополь. Балкани також не мали особливих проблем у поєдинку з маріупольським Ярудом та забрали три очки.

Вінницька Нива відкрила рахунок у зустрічі з Буковиною, але після перерви гості зуміли відзначитись двома голами і забрати перемогу собі.

Справжнє побоїще влаштувала Таврія-Сімферополь у Запоріжжі. Гості відвантажили МФК Металург 4 м'ячі, господарі зуміли відповісти лише голом престижу.

Чернігів мінімально здолав Волинь-2, а Рубікон і Епіцентр поділили очки, обмінявшись голами.

Динамо розгромило Минай і вийшло в лідери УПЛ – позитив від резервістів і неймовірний Супряга