Друга ліга: Таврія-Сімферополь принизила МФК Металург, Нива Вінниця втратила перемогу у двобої з Буковиною
Відбулись поєдинки 4-го туру Другої ліги. Читайте звіт про матчі на Футбол 24.
Друга ліга, 4-й тур
ОПФК Черкащина – Нікополь – 2:0
Голи: Фарід, 5, Мандровський, 19 (аг.)
Балкани – Яруд – 3:1
Голи: Де Олівейра, 11, Златов, 49 (пен.), Платунов, 63 – Проданов, 46
Нива Вінниця – Буковина – 1:2
Голи: Громок, 34 – Палагнюк, 63, Страшкевич, 88
МФК Металург – Таврія-Сімферополь – 1:4
Голи: Сарапій, 90 – Бобров, 45 (аг.), Фаюк, 55, Кривич, 72, Бочак, 90+2
Чернігів – Волинь-2 – 1:0
Гол: Сердюк, 73
Рубікон – Епіцентр – 1:1
Голи: Тищенко, 23 – Буй, 68
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Черкащина впевнено обіграла Нікополь. Балкани також не мали особливих проблем у поєдинку з маріупольським Ярудом та забрали три очки.
Вінницька Нива відкрила рахунок у зустрічі з Буковиною, але після перерви гості зуміли відзначитись двома голами і забрати перемогу собі.
Справжнє побоїще влаштувала Таврія-Сімферополь у Запоріжжі. Гості відвантажили МФК Металург 4 м'ячі, господарі зуміли відповісти лише голом престижу.
Чернігів мінімально здолав Волинь-2, а Рубікон і Епіцентр поділили очки, обмінявшись голами.
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