Состоялись поединки 4-го тура Второй лиги. Читайте отчет о матчах на Футбол 24.

Вторая лига, 4-й тур

ОПФК Черкащина – Никополь – 2:0

Голы: Фарид, 5, Мандровский, 19 (аг.)

Балканы – Яруд – 3:1

Голы: Оливейра, 11 Златов, 49 (пен.), Платунов, 63 – Проданов, 46

Нива Винница - Буковина – 1:2

Голы: Громок, 34 – Палагнюк, 63, Страшкевич, 88

МФК Металлург – Таврия Симферополь – 1:4

Голы: Сарапий, 90 – Бобров, 45 (аг.), Фаюк, 55, Кривич, 72, Бочак, 90+2

Чернигов – Волынь-2 – 1:0

Гол: Сердюк, 73

Рубикон – Эпицентр – 1:1

Голы: Тищенко, 23 – Буй, 68

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Черкащина уверенно обыграла Никополь. Балканы также не имели особых проблем в поединке с мариупольским Ярудом и забрали три очка.

Винницкая Нива открыла счет во встрече с Буковиной, но после перерыва гости сумели отличиться двумя голами и забрать победу себе.

Настоящее побоище устроила Таврия Симферополь в Запорожье. Гости отгрузили МФК Металлург 4 мяча, хозяева сумели ответить лишь голом престижа.

Чернигов минимально одолел Волынь-2, а Рубикон и Эпицентр поделили очки, обменявшись голами.

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