У суботу 8-й тур чемпіонату України серед команд Другої ліги продовжили кілька поєдинків. Рахунки та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Друга ліга, 8 тур

Група А

Чайка – Поділля – 0:0

Діназ – Рубікон – 2:0

Голи: Чепурненко, 59 (пен.), Бафталовський, 69

Вилучення: Шишкін, 58 (Рубікон, червона картка)

Ужгород – Чернігів – 1:1

Голи: Тіщук, 90+4 – Борщ, 32 (пен.)

Група Б

Реал Фарма – Миколаїв-2 – 2:1

Голи: Попов, 7, Чоловський, 83 (пен.) – Сурженко, 17

Вилучення: Ратушняк, 2 (Реал Фарма, червона картка)

Кривбас – Балкани – 1:0

Гол: Горват, 12

Нікополь – Перемога – 1:1

Голи: Твердоух, 77 – Сьомка, 52

Друга ліга: Метал вперше втратив очки, Карпати Львів розгромно програли, Галич впевнено здолав Буковину

Один з лідерів групи А Поділля несподівано втратив очки у матчі з середняком турнірної таблиці Чайкою. Команда з Київської області не дозволила хмельничанам реалізувати створені моменти і таким чином втримала таку бажану нічию.

Діназ на власному полі впевнено здолав Рубікон. Ключовим у матчі стало вилучення півзахисника гостей Сергія Шишкіна по перерві. Господарі заслужили право на одинадцятиметровий, який впевнено реалізував Євген Чепурненко. А за десять хвилин Артем Бафталовський поставив масну крапку у матчі.

Справжня драма розігралась в Ужгороді, де "містяни" приймали Чернігів. Пропустивши з пенальті у середині першого тайму закарпатці зуміли видряпати нічию на четвертій доданій до матчу хвилині.

Реал Фарма залишилась у меншості вже на другій хвилині. Проте це не завадило Михайлу Попову вивести одеситів вперед за кілька хвилин. Однак ще до середини першого тайму Максим Сурженко відновив статус-кво. Долю матчу вирішив одинадцятиметровий, призначений під кінець зустрічі – Володимир Чоловський впевнено переграв кіпера другої команди Миколаєва.

У ще одному матчі Кривбас мінімально здолав свого сусіда по турнірній таблиці – Балкани. Гол до свого активу на початку поєдинку записав Олександр Горват.

Перемога не змогла втримати перемогу у матчі з Нікополем. Форвард дніпрян Артем Сьомка по перерві вивів свою команду вперед, однак згодом Сергій Твердоух зрівняв, а на більше команд не вистачило.

Перша ліга: Яковенко розпочав з перемоги, Чорноморець зміцнив лідерство, розкішний гол з кутового приніс Поліссю 3 очки