Друга ліга: Поділля несподівано втратило очки у матчі з Діназом, Чернігів не пустив Ужгород на вершину
У суботу 8-й тур чемпіонату України серед команд Другої ліги продовжили кілька поєдинків. Рахунки та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".
Друга ліга, 8 тур
Група А
Чайка – Поділля – 0:0
Діназ – Рубікон – 2:0
Голи: Чепурненко, 59 (пен.), Бафталовський, 69
Вилучення: Шишкін, 58 (Рубікон, червона картка)
Ужгород – Чернігів – 1:1
Голи: Тіщук, 90+4 – Борщ, 32 (пен.)
Група Б
Реал Фарма – Миколаїв-2 – 2:1
Голи: Попов, 7, Чоловський, 83 (пен.) – Сурженко, 17
Вилучення: Ратушняк, 2 (Реал Фарма, червона картка)
Кривбас – Балкани – 1:0
Гол: Горват, 12
Нікополь – Перемога – 1:1
Голи: Твердоух, 77 – Сьомка, 52
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Один з лідерів групи А Поділля несподівано втратив очки у матчі з середняком турнірної таблиці Чайкою. Команда з Київської області не дозволила хмельничанам реалізувати створені моменти і таким чином втримала таку бажану нічию.
Діназ на власному полі впевнено здолав Рубікон. Ключовим у матчі стало вилучення півзахисника гостей Сергія Шишкіна по перерві. Господарі заслужили право на одинадцятиметровий, який впевнено реалізував Євген Чепурненко. А за десять хвилин Артем Бафталовський поставив масну крапку у матчі.
Справжня драма розігралась в Ужгороді, де "містяни" приймали Чернігів. Пропустивши з пенальті у середині першого тайму закарпатці зуміли видряпати нічию на четвертій доданій до матчу хвилині.
Реал Фарма залишилась у меншості вже на другій хвилині. Проте це не завадило Михайлу Попову вивести одеситів вперед за кілька хвилин. Однак ще до середини першого тайму Максим Сурженко відновив статус-кво. Долю матчу вирішив одинадцятиметровий, призначений під кінець зустрічі – Володимир Чоловський впевнено переграв кіпера другої команди Миколаєва.
У ще одному матчі Кривбас мінімально здолав свого сусіда по турнірній таблиці – Балкани. Гол до свого активу на початку поєдинку записав Олександр Горват.
Перемога не змогла втримати перемогу у матчі з Нікополем. Форвард дніпрян Артем Сьомка по перерві вивів свою команду вперед, однак згодом Сергій Твердоух зрівняв, а на більше команд не вистачило.
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