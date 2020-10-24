В субботу 8-й тур чемпионата Украины среди команд Второй лиги продолжили несколько поединков. Счета и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Вторая лига, 8 тур

Группа А

Чайка – Подолье – 0:0

Диназ – Рубикон – 2:0

Голы: Чепурненко, 59 (пен.), Бафталовский, 69

Удаление: Шишкин, 58 (Рубикон, красная карточка)

Ужгород – Чернигов – 1: 1

Голы: Тищук, 90+4 – Борщ, 32 (пен.)

Группа Б

Реал Фарма - Николаев-2 - 2: 1

Голы: Попов, 7, Чоловский, 83 (пен.) – Сурженко, 17

Удаление: Ратушняк, 2 (Реал Фарма, красная карточка)

Кривбасс – Балканы – 1:0

Гол: Горват, 12

Никополь – Перемога – 1:1

Голы: Твердоух, 77 - Семка, 52

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Один из лидеров группы А Подолье неожиданно потерял очки в матче с середняком турнирной таблицы Чайкой. Команда из Киевской области не позволила хмельничанам реализовать созданные моменты и таким образом удержала такую ​​желанную ничью.

Диназ на своем поле уверенно одолел Рубикон. Ключевым в матче стало удаление полузащитника гостей Сергея Шишкина после перерыва. Хозяева заслужили право на одиннадцатиметровый, который уверенно реализовал Евгений Чепурненко. А через десять минут Артем Бафталовский поставил жирную точку в матче.

Настоящая драма разыгралась в Ужгороде, где "горожане" принимали Чернигов. Пропустив с пенальти в середине первого тайма закарпатцы сумели выцарапать ничью на четвертой добавленной к матчу минуте.

Реал Фарма осталась в меньшинстве уже на второй минуте. Это не помешало Михаилу Попову вывести одесситов вперед через несколько минут. Однако еще до середины первого тайма Максим Сурженко восстановил статус-кво. Судьбу матча решил одиннадцатиметровый, назначенный в конце встречи – Владимир Чоловский уверенно переиграл кипера второй команды Николаева.

В еще одном матче Кривбасс минимально одолел своего соседа по турнирной таблице – Балканы. Гол в свой актив в начале поединка записал Александр Горват.

Перемога не смогла удержать победу в матче с Никополем. Форвард днепрян Артем Сьомко после перерыва вывел свою команду вперед, однако впоследствии Сергей Твердоух сравнял, а на большее команд не хватило.

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