Друголігова Чайка в пошуках підсилення команди припустилася серйозного фейлу, підписавши гравця, який виступав у окупованому Криму.

Чайка у своєму Instagram оголосила про підписання хавбека Олексія Тищенка, який виступав з 2017 по 2019 роки у "чемпіонаті водокачки" окупованого Криму за псевдокоманди Кримтеплиця та Кизилташ.

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До того ж футболіст виставляв світлину з дівчиною, де позначив геолокацію "Сімферополь, Росія". Сам Тищенко вже встиг видалити і це фото, і всі інші з Криму. Клуб після того, як історія набула розголосу, видалив пост про підписання гравця.

Додамо, що у лютому 2019-го Тищенко повернувся на підконтрольну Україні територію, перйшовши у клуб Мир з Горностаївки. Далі уродженець Миколаєва з сумнівним минулим захищав кольори українських команд Первомайськ і миколаївського ВАСТа.

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