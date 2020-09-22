Друга ліга, 3-й тур

Миколаїв-2 – МФК Металург – 0:1

Гол: Могильний, 75

Кубок України: Нива Т зганьбилась у матчі з Епіцентром, Гірник-Спорт познущався з МФК Металурга

МФК Металург після розгромної поразки у Кубку України від Гірник-Спорта (1:4) грав на виїзді з Миколаєвом-2. Обом командам гра давалася досить важко у першому таймі, хоча інколи суперники обмінювались ударами.

По перерві ситуація не дуже змінилась. Але на екваторі другого тайму запоріжцям вдалось відзначитись – господарі неуважно винесли м'яч, гості підхопили, подали у штрафний майданчик, а Могильний зумів вдарити повз воротаря. Фінальний свисток зафіксував перемогу МФК Металург з мінімальним рахунком 1:0.

Після цього матчу запоріжці вийшли на друге місце групи В з сімома очками у своєму активі. Миколаїв-2 ще не здобув жодної перемоги у поточному сезоні та з нулем пунктів розташувався на 11 сходинці.

Друга ліга: Епіцентр у меншості здолав Карпати Галич, Таврія-Сімферополь на останніх хвилинах вирвала перемогу у Балкан