Друга ліга, 3-й тур

Таврія-Сімферополь – Балкани – 1:0

Гол: Чмеленко, 83

Епіцентр – Карпати Галич – 2:0

Голи: Червонецький, 45+6, Буй, 82

Вилучення: Кіцак (Епіцентр)

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Таврія-Сімферополь вдома грала з Балканами у черговому матчі групи В. Перший тайм не був багатим на моменти, проте вже по перерві гра активізувалась. А на 83 хвилині господарі вийшли вперед, забивши єдиний гол у матчі. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1:0 – Таврія-Сімферополь вийшли на друге місце з сімома пунктами, а Балкани з трьома очками розташувались на шостій позиції.

Карпати з Галича приїхали в Дунаївці до Епіцентра. Перший тайм мав завершитись з рахунком 0:0, проте у компенсований арбітром час зуміли відзначитись господарі. По перерві гра активізувалась та стала жорсткішою. Хоч Епіцентр отримав вилучення на 72 хвилині, він зумів подвоїти свою перевагу. Матч завершився з рахунком 2:0. Команда з Дунаївців посідає четверте місце у турнірній таблиці групи А з шістьма очками, Карпати Галич розмістились на 11 сходинці з двома пунктами.

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