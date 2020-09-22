Вторая лига, 3-й тур

Николаев-2 – МФК Металлург – 0:1

Гол: Могильный, 75

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МФК Металлург после разгромного поражения в Кубке Украины от Горняк-Спорта (1:4) играл на выезде с Николаевом-2. Обеим командам игра давалась довольно трудно в первом тайме, хотя иногда соперники обменивались ударами.

После перерыва ситуация не очень изменилась. Но на экваторе второго тайма запорожцам удалось отличиться – хозяева неудачно вынесли мяч, гости подхватили, подали в штрафную, а Могильный сумел ударить мимо вратаря. Финальный свисток зафиксировал победу МФК Металлург с минимальным счетом 1:0.

После этого матча запорожцы вышли на второе место группы В с семью очками в своем активе. Николаев-2 еще не одержал ни одной победы в текущем сезоне и с нулем пунктов расположился на 11 строчке.

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