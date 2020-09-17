У четвер, 17 вересня, відбулось два матчі 1/32 фіналу Кубка України. Рахунок і огляд поєдинків читайте на "Футбол 24".

Кубок України 2020/21, 1/32 фіналу

Епіцентр – Нива Т – 3:0

Голи: Барбоза, 36, 87, Буй, 77

МФК Металург – Гірник-Спорт – 1:4

Голи: Олійник, 85 – Збунь, 10, Батюшин, 56, Твердохліб, 80, Герасимець, 90

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Тернопільська Нива несподівано зазнала розгрому у матчі з дебютантом Другої ліги – Епіцентром. Бразильський форвард Барбоза да Сілва наприкінці першого тайму вивів господарів вперед, влучно пробивши повз голкіпера у нижній кут воріт після пасу Беженара. Міг Епіцентр йти на перерву з переконливішим рахунком, але постріл Кузіва прийняла на себе штанга.

По перерві гості фактично не створили жодного більш-менше небезпечного моменту, аби якось вирівняти становище і, в результаті, отримали ще два голи у свої ворота: Микола Буй з району одинадцятиметрової позначки влучно пробив головою, а за три хвилини до закінчення матчу дубль оформив всюдисущий Барбоза.

Гірник-Спорт каменя на камені не залишив від запорізького МФК Металург. Підопічні Ігоря Жабченко ще у першому таймі окреслили серйозні наміри на прохід у наступний етап, забивши два сухих голи. Третій влучний постріл "гірників", здавалося б, мав знімати всі питання щодо переможця, але гол престижу і надію на спасіння "металургам" подарував Дмитро Олійник, ефектно забивши п'ятою. Та фактично одразу крапку у матчі пострілом у дев'ятку поставив вийшовший на заміну Сергій Герасимець.

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