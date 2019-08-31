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Друга ліга: Кристал каменя на камені не залишив від Миколаїв-2, Альянс розбив Авангард

20:15 74
Друга ліга: Кристал каменя на камені не залишив від Миколаїв-2, Альянс розбив Авангард
Гравці Кристала / ПФЛ

В рамках 6-го туру Другої ліги Кристал знищив Миколаїв-2, Калуш та Альянс розгромили Діназ та Авангард відповідно.

Друга ліга 2019/20, 6-й тур

Діназ – Калуш – 0:3

Голи: Горбаченко, 65, Ременюк, 66, Книш, 90

Авангард-2 – Альянс – 1:4

Голи: Сидоренко, 4, Пісний, 34, Сулейман, 53

ВПК-Агро – Таврія-Сімферополь – 3:0

Голи: Шмигельський, 39, Коломоєць, 61, Красов, 65

Миколаїв-2 – Кристал – 1:7

Голи: Порох, 66 – Цой, 7, Бондаренко, 17, Мартян, 23, Барладим, 51, Кірєєв, 74, Гливий, 85, 88

Нива Т – Поділля – 2:2

Голи: Волохатий, 29, Кохман, 44 – Гайдаш, 75, Музичук, 80

Ужгород – Чайка – 2:1

Голи: Ференцик, 65, Дрозд, 78 – Шевчук, 11

Буковина – Полісся – 0:2

Голи: Семчук, 52, Галенко, 83

Реал-Фарма – Енергія – 0:0

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