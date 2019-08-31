Вторая лига: Кристалл камня на камне не оставил от Николаева-2, Альянс разбил Авангард-2

В рамках 6-го тура Второй лиги Кристалл уничтожил Николаев-2, Калуш и Альянс разгромили Диназ и Авангард-2 соответственно.
Вторая лига 2019/20, 6-й тур
Диназ – Калуш – 0:3
Голы: Горбаченко, 65, Ременюк, 66, Кныш, 90
Авангард-2 – Альянс – 1:4
Голы: Сидоренко, 4, Постный, 34, Сулейман, 53
ВПК-Агро – Таврия-Симферополь – 3:0
Голы: Шмигельський, 39, Коломоец, 61, Красов, 65
Николаев-2 – Кристалл – 1:7
Голы: Порох, 66 – Цой, 7, Бондаренко, 17, Мартян, 23, Барладым, 51, Киреев, 74, Глывый, 85, 88
Нива Т – Подолье – 2:2
Голы: Волохатый, 29, Кохман, 44 – Гайдаш, 75, Музичук, 80
Ужгород – Чайка – 2:1
Голы: Ференцик, 65, Дрозд, 78 – Шевчук, 11
Буковина – Полесье – 0:2
Голы: Семчук, 52, Галенко, 83
Реал-Фарма – Энергия – 0:0
В рамках 6-го тура Второй Лиги Кристалл уничтожил Николаев-2. Уже в первом тайме Цой, Бондаренко и Мартян сделали счет разгромным. Во втором тайме Барладым еще увеличил преимущество. После гола престижа от Пороха херсонцы отличились еще трижды, дубль записал в свой актив Глывый.
Друга ліга: Верес здобув вольову перемогу над Ужгородом, Чорноморець-2 продовжив серію поразок
В других матчах Альянс уничтожил Авангард-2, ВПК-Агро разбил Таврию-Симферополь, Калуш разгромила Диназ. Нива Т разошлась результативной ничьей с Подольем, а Полесье уверенно разобралось с Буковиной.
Таким образом, Нива Т и Полесье возглавляют группу А с 13 пунктами в активе, Калуш и Подолья имеют по 11 очков. В группе B Кристалл единолично занимает 1-е место с 16 очками, ближайшие преследователи – Энергия из 14 пунктов и ВПК-Агро с 13 зачетными баллами.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ВТОРОЙ ЛИГИ