Друга ліга: Верес здобув вольову перемогу над Ужгородом, Чорноморець-2 продовжив серію поразок

Завершилися чергові матчі 5-го туру чемпіонату України серед клубів Другої ліги.

Друга ліга, 5 тур

Діназ – Полісся – 0:0

Калуш – Нива Т – 1:3

Голи: Савошко, 33 – Демчук, 39, Кисленко, 81, Герт, 90+4

Кристал – Гірник – 1:0

Гол: Лаптєв, 90+3

Миколаїв 2 – ВПК-Агро – 1:1

Голи: Зарічнюк, 90 – Соколянський, 90+1

Нікополь – Авангард-2 – 1:1

Голи: Мандровський, 45 – Башинський, 86

Поділля – Оболонь-Бровар-2 – 1:0

Гол: Морговський, 67

Ужгород – Верес 1:2

Голи: Машталір, 43 – Шестаков, 39, 52

Чайка – Нива В – 2:1

Голи: Тименко, 39, 45+1 – Долінський, 25

Енергія – Чорноморець-2 – 4:0

Голи: Зінатуллін, 45+2, Комісар, 62, Шевченко, 80, Шовковий, 90

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У групі А тернопільська Нива продовжує іти без втрат після 4 матчів. У Полісся, Вереса та Поділля по 10 очок. Нива В та Буковина перебувають на дні таблиці.

У групі Б лідирують Енергія та Кристал, які набрали по 13 пунктів, Гірник та ВПК-Агро мають по 10. Чорноморець-2 програв усі свої 4 поєдинки.