Друга ліга: Карпати Львів розгромили суперника і здобули 3 перемогу в сезоні, однойменний клуб з Галича здолав Волинь-2
У понеділок, 19 квітня, відбулись чергові поєдинки 18-го туру Другої ліги. Звіти з матчів читайте на "Футбол 24".
Друга ліга, 18-й тур
Карпати Галич – Волинь-2 – 2:0
Голи: Халк, 76, Вербний, 90
Рубікон – Карпати Львів – 0:3
Голи: Жозеф, 5, Бичек, 33, Калинчук, 89
МФК Металург – Яруд – початок о 14:00
Нива Вінниця – Ужгород – початок о 14:00
Реал Фарма – Перемога – початок о 14:00
Метал – Миколаїв-2 – початок о 15:00
Дніпро Черкаси – Нікополь – початок о 16:00
Поділля – Буковина – початок о 16:00
Волинь-2 завітала до одного з лідерів групи А – Карпат з Галича. Перший тайм видався спокійним та небагатим на моменти, а от у другій 45-хвилинці "зелено-білі" все ж дотисли гостей. Халк, який вийшов на заміну на 76 хвилині, чи не першим дотиком перекинув голкіпера лучан. Поставив масну крапку у зустрічі Вербний, якому вдався потужний удар з льоту за меж штрафного.
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Львівські Карпати, мабуть, взяли приклад з галицьких та оформили переконливу перемогу над Рубіконом. "Леви" шокували господарів вже в дебюті зустрічі. Це Жозефу вдалось випередити оборонців та пробити кіпера. А в середині першої 45-хвилинки Бичек відзначився красивим і водночас результативним дальнім ударом. Завершився поєдинок голом Калинчука після подачі з кутового. 3:0 – "зелено-білі" святкують третю перемогу у поточному сезоні Другої ліги, але досі залишаються на дні турнірної таблиці групи А, хоч і мають 10 залікових балів, як і Волинь-2.