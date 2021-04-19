Друга ліга, 18-й тур

Карпати Галич – Волинь-2 – 2:0

Голи: Халк, 76, Вербний, 90

Рубікон – Карпати Львів – 0:3

Голи: Жозеф, 5, Бичек, 33, Калинчук, 89

МФК Металург – Яруд – початок о 14:00

Нива Вінниця – Ужгород – початок о 14:00

Реал Фарма – Перемога – початок о 14:00

Метал – Миколаїв-2 – початок о 15:00

Дніпро Черкаси – Нікополь – початок о 16:00

Поділля – Буковина – початок о 16:00

Волинь-2 завітала до одного з лідерів групи А – Карпат з Галича. Перший тайм видався спокійним та небагатим на моменти, а от у другій 45-хвилинці "зелено-білі" все ж дотисли гостей. Халк, який вийшов на заміну на 76 хвилині, чи не першим дотиком перекинув голкіпера лучан. Поставив масну крапку у зустрічі Вербний, якому вдався потужний удар з льоту за меж штрафного.

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Львівські Карпати, мабуть, взяли приклад з галицьких та оформили переконливу перемогу над Рубіконом. "Леви" шокували господарів вже в дебюті зустрічі. Це Жозефу вдалось випередити оборонців та пробити кіпера. А в середині першої 45-хвилинки Бичек відзначився красивим і водночас результативним дальнім ударом. Завершився поєдинок голом Калинчука після подачі з кутового. 3:0 – "зелено-білі" святкують третю перемогу у поточному сезоні Другої ліги, але досі залишаються на дні турнірної таблиці групи А, хоч і мають 10 залікових балів, як і Волинь-2.

Турнірна таблиця Другої ліги