Вторая лига, 18-й тур

Карпаты Галич – Волынь–2 – 2:0

Голы: Халк, 76, Вербный, 90

Рубикон – Карпаты Львов – 0:3

Голы: Жозеф, 5, Бычек, 33, Калынчук, 89

МФК Металлург – Яруд – начало в 14:00

Нива Винница – Ужгород – начало в 14:00

Реал Фарма – Перемога – начало в 14:00

Металл – Николаев–2 – начало в 15:00

Днепр Черкассы – Никополь – начало в 16:00

Подолье – Буковина – начало в 16:00

Волынь-2 посетила одного из лидеров группы А – Карпат из Галича. Первый тайм выдался спокойным и небогатым на моменты, а вот во второй 45-минутке "зелено-белые" все же дожали гостей. Халк, вышедший на замену на 76 минуте, чуть ли не первым касанием перебросил голкипера лучан. Поставил жирную точку во встрече Вербный, которому удался мощный удар с лету.

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Львовские Карпаты, пожалуй, взяли пример с галицких и оформили убедительную победу над Рубиконом. "Львы" шокировали хозяев уже в дебюте встречи. Это Жозефу удалось опередить защитников и пробить кипера. А в середине первой 45-минутки Бычек отличился красивым и одновременно результативным дальним ударом. Завершился поединок голом Калынчука после подачи с углового. 3:0 – "зелено-белые" празднуют третью победу в текущем сезоне Второй лиги, но до сих пор остаются на дне турнирной таблицы группы А, хотя и имеют 10 зачетных баллов, как и Волынь-2.

Турнирная таблица Второй лиги