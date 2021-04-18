Друга ліга, 18-й тур

Балкани – Енергія Нова Каховка – 1:0

Гол: Приблуда, 42

Кривбас – Таврія-Сімферополь – 5:0

Голи: Фатєєв, 1, 58, Пятов, 27, Рябов, 45+1, Черній, 48

Вилучення: Попчук, 85 (Кривбас)

Чернігів – Оболонь-2 – початок о 16:30

Енергія завітала в гості до Балкан. Команди демонстрували відкритий футбол, але гострих моментів було обмаль. Єдиний гол у першому таймі та, як потім виявилось, у зустрічі забили Балкани зусиллями Приблуди. Богдан заробив небезпечний штрафний поблизу карного майданчика і сам взявся його реалізовувати. Красивий, але не надто потужний удар не зумів парирувати голкіпер. Перемога підняла команду з Одеської області на 6 сходинку (16 залікових балів) і тепер вона дихає у спину Енергії, у якої 17 очок та 5 місце.

Друга ліга: Ужгород повернув собі лідерство, Метал продовжив неймовірну серію, Карпати Львів поступились Галичу

Кривбас влаштував знущання над Таврією-Сімферополь. Вже на першій хвилині "червоно-білі" забили зусиллями Фатєєва. Опісля Пятов отримав пас із глибини, дуже легко прибрав захисника та вийшов на побачення з голкіпером, розвівши його і м'яч по різних кутах. А поставив ефектну крапку у першій 45-хвилинці Рябов ударом з льоту.

По перерві ситуація не змінилась. Черній чи не в першій атаці забив після метушні у штрафному суперника, а Фатєєв оформив дубль. Ложкою дьогтю для Кривбаса у цьому матчі став другий "гірчичник" Попчука за грубий підкат на останніх хвилинах. Розгромна звитяга вивела криворіжців на друге місце групи Б з 34 очками, херсонці залишились четвертими, маючи у своєму активі 28 залікових балів.

Турнірна таблиця Другої ліги