Вторая лига 2020/21, 16-й тур

Группа А

Карпаты Галич – Эпицентр – 1:0

Голы: Бей, 64

Чайка – Рубикон – 1:2

Голы: Пограничный, 20 – Кабанюк, 39, 55

Подолье – Оболонь-2 – 4:0

Голы: Карпенко, 9, 19, Прихна, 40, Салбак, 70

Ужгород – Буковина – начало в 17:00

Группа Б

МФК Металлург – Николаев-2 – 3:0

Голы: Сидоров, 15, Сарапій, 47, Остапенко, 57

Балканы – Таврия-Симферополь – 0:2

Голы: Богданов, 6, Белоконь, 86

Энергия – Яруд – 1:3

Голы: Химинюк, 89 – Литовченко, 26, 37, Литюк, 53

Металл – Никополь – начало в 19:00

Воспитанник Динамо присоединится к любительскому клубу, – СМИ

Программу игрового дня открыли Карпаты Галич и Эпицентр, который пропустил два предыдущих тура из-за коронавируса в команде. Первый тайм прошел без голов, а во втором Бей отличился единственным забитым мячом в поединке, замкнув подачу с углового. Впрочем, самым ярким моментом стало его празднование: игрок снял футболку, после чего получил желтую карточку, однако так и не нашел ее после объятий с партнерами. Оказалось, что один из зрителей "украл" экипировку, после чего со смехом вернул ее футболисту. Победа позволила Карпатам подняться на второе место группы А, набрав 32 очка – у лидирующего Диназа на 1 пункт больше.

Курйоз, вартий, щоб дочекатися

Форвард "Карпат" (Галич) забиває "Епіцентру", на радощах зриває з себе футболку, отримує очікувану жовту картку і...

...А де вона?

"Поцупив" амуніцію один із керівників ПФК "Львів" Михайлів, і після загального сміху повернув голеадору. pic.twitter.com/0WdDvLora4 — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) April 9, 2021

МФК Металлург разгромил дубль Николаева. Сидоров открыл счет в первой половине, а Сарапий и Остапенко добили соперника во второй половине, позволив запорожскому клубу закрепиться на второй строчке группы Б, Николаев-2 с 6 пунктами остался предпоследним.

Рубикон на выезде минимально обыграл Чайку. Команды обменялись голами Пограничного и Кабанюка в первом тайме, а во втором то же Кабанюк оформил дубль, забив решающий мяч и позволил Рубикона оторваться от Оболонь-2.

Таврия на выезде забила два сухих мяча в ворота Балкан. Представители Одесской области пропустили уже в начале матча от Максима Богданова. А за несколько минут до окончания поединка экс-полузащитник Мариуполя Евгений Белоконь разбил надежды хозяев хотя бы на ничью.

Энергия на своем поле неожиданно уступила одному из аутсайдеров группы Б Яруду. Мариупольцы еще в первой половине встречи сделали серьезную заявку на победу – дублем отметился Даниил Литовченко. После отдыха молодой форвард гостей Глеб Литюк довел счет до неприличного. Гол престижа на последних минутах не помог команде из Новой Каховки избежать второго поражения подряд.

Обольнь-2 с треском проиграла Подолью. Дубль Игоря Карпенко и гол Дмитрия Прихны расставили все точки над "і" еще до перерыва. Израильский легионер хмельничан Фади Салбак в середине второго тайма поставил жирную точку и вывел хозяев на первое место группы А.

Вторая лига: Диназ расписал безголевую ничью с Нивой В и остался на вершине турнирной таблицы группы А