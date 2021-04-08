У матчі 16-го туру Другої ліги вінницька Нива поділила очки з лідером своєї групи – Діназом. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Друга ліга, група А, 16-й тур

Нива В – Діназ – 0:0

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Черговий тур Другої ліги відкривали представники групи А – вінницька Нива та вишгородський Діназ. Обидві команди після зимової паузи не знали смаку поразок, тож поєдинок обіцяв бути напруженим. Окрім того, матч з поміж інших вирізнявся цікавим фактом – в обох колективах виступають чинні президенти клубів: Артур Загорулько у складі Ниви та Роман Капаністий в Діназі.

Практично весь поєдинок пройшов у рівній та запеклій боротьбі. Лише наприкінці матчу вінничани відкотились на свою половину поля, приділивши особливу увагу оборонним діям. Лідеру групи А так і не вдалось дотиснути суперника, розписавши з господарями закономірну нічию.

Як наслідок, Діназ з 33 очками продовжив очолювати турнірну таблицю групи А Другої ліги, Нива В набрала 16 пунктів і залишилась восьмою.

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