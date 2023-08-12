Друга ліга 2023/24, 2-й тур

Карпати-2 – Чайка – 0:4

Голи: Вечурко, 14, 19, 23, Семенець, 61

Реал Фарма – Локомотив Київ – 4:1

Голи: Барсуков, 49, Щербак, 82, Фабер, 90, Платунов, 90+3 – Уманець, 30

Нереалізований пенальті: Жуков, 81 (Локомотив)

Дружба Мирівка – Нива Вінниця – 2:0

Голи: Сторчоус, 53, 64

Друга команда Карпат була розбита Чайкою з Петропавлівської Борщагівки. Перемога була здобута вже в середині першого тайму – Вечурко оформив хет-трик на 23 хвилині. Семенець по перерві добив "левів". Реал Фарма, своєю чергою, розгромила Локомотив Київ. Цікаво, що "залізничники" повели в рахунку, але пропустили аж 4 голи. Ситуація могла бути кращою, але Жуков не реалізував пенальті за нічийного рахунку.

Парад погромів у Другій лізі – 9:0, 8:1 і лідерство команди Максимова

Дружба Мирівка продовжує свою переможну ходу на старті сезону. Цього разу постраждала Нива Вінниця, яка поступилась і в першому турі. Долю поєдинку вирішив Сторчоус, який оформив дубль.

Таким чином, саме Дружба очолила турнірну таблицю з 6 очками та різницею м'ячів +8. Поруч розташувались Чайка та Звягель, які мають трохи гіршу різницю голів. Нива В. стала однією з 5 команд, яка не набрала жодного очка за 2 тури.