Вторая лига: Карпаты-2 потерпели разгромное фиаско, второе поражение Нивы – все результаты
Состоялись очередные матчи 2-го тура Второй лиги. Читайте отчет о поединках на "Футбол 24".
Вторая лига 2023/24, 2-й тур
Карпаты-2 – Чайка – 0:4
Голы: Вечурко, 14, 19, 23, Семенец, 61
Реал Фарма – Локомотив Киев – 4:1
Голы: Барсуков, 49, Щербак, 82, Фабер, 90, Платунов, 90+3 – Уманец, 30
Нереализованный пенальти: Жуков, 81 (Локомотив)
Дружба Мировка – Нива Винница – 2:0
Голы: Сторчоус, 53, 64
Вторая команда Карпат была разбита Чайкой из Петропавловской Борщаговки. Победа была добыта уже в середине первого тайма – Вечурко оформил хет-трик на 23 минуте. Семенец после перерыва добил "львов". Реал Фарма, в свою очередь, разгромила Локомотив Киев. Интересно, что "железнодорожники" повели в счете, но пропустили аж 4 гола. Ситуация могла быть лучше, но Жуков не реализовал пенальти при ничейном счете.
Парад погромов во Второй лиге – 9:0, 8:1 и лидерство команды Максимова
Дружба Мировка продолжает свое победное шествие на старте сезона. На этот раз пострадала Нива Винница, которая уступила и в первом туре. Судьбу поединка решил Сторчоус, который оформил дубль.
Таким образом, именно Дружба возглавила турнирную таблицу с 6 очками и разницей мячей +8. Рядом расположились Чайка и Звягель, которые имеют немного худшую разницу голов. Нива В. стала одной из 5 команд, которая не набрала ни одного очка за 2 тура.