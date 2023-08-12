Вторая лига 2023/24, 2-й тур

Карпаты-2 – Чайка – 0:4

Голы: Вечурко, 14, 19, 23, Семенец, 61

Реал Фарма – Локомотив Киев – 4:1

Голы: Барсуков, 49, Щербак, 82, Фабер, 90, Платунов, 90+3 – Уманец, 30

Нереализованный пенальти: Жуков, 81 (Локомотив)

Дружба Мировка – Нива Винница – 2:0

Голы: Сторчоус, 53, 64

Вторая команда Карпат была разбита Чайкой из Петропавловской Борщаговки. Победа была добыта уже в середине первого тайма – Вечурко оформил хет-трик на 23 минуте. Семенец после перерыва добил "львов". Реал Фарма, в свою очередь, разгромила Локомотив Киев. Интересно, что "железнодорожники" повели в счете, но пропустили аж 4 гола. Ситуация могла быть лучше, но Жуков не реализовал пенальти при ничейном счете.

Парад погромов во Второй лиге – 9:0, 8:1 и лидерство команды Максимова

Дружба Мировка продолжает свое победное шествие на старте сезона. На этот раз пострадала Нива Винница, которая уступила и в первом туре. Судьбу поединка решил Сторчоус, который оформил дубль.

Таким образом, именно Дружба возглавила турнирную таблицу с 6 очками и разницей мячей +8. Рядом расположились Чайка и Звягель, которые имеют немного худшую разницу голов. Нива В. стала одной из 5 команд, которая не набрала ни одного очка за 2 тура.