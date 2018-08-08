Друга ліга: гравець Гірника забив фантастичний гол з центру поля

Гравець криворізького Гірника Ігор Бука створив шедевр у матчі проти Металурга (3:1).

Матч 3 туру Другої ліги Гірник – Металург запам'ятається глядачам не лише впевненою перемогою господарів (3:1).

Президент вінницької Ниви Вовк у Facebook оголосив про зняття команди з чемпіонату України

Гравець Гірника Ігор Бука отримав м'яч від партнера по команді Ігоря Ярового, та завдав точного удару з центру поля просто за комірець голкіпера Металурга.

Після 3-х турів Гірник посідає 5-те місце у групі В Другої ліги.