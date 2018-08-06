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Президент вінницької Ниви Вовк у Facebook оголосив про зняття команди з чемпіонату України

14:15 442 Читать на русском
Президент вінницької Ниви Вовк у Facebook оголосив про зняття команди з чемпіонату України
Василь Вовк / Фейсбук

Президент вінницької Ниви Василь Вовк повідомив, що команда знімається з розіграшу Другої ліги.

Василь Вовк у своєму Фейсбук повідомив, що Нива Вінниця більше не братиме участь у Другій лізі.

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"Я знімаю команду Нива! Не непотрібна вона Вам!", – написав Вовк.

Раніше президент Ниви повідомив про відставку тренера саме у Фейсбук. У 3 турі Другої ліги вінничани вдома зіграли в суху нічию з Вересом.

Теги
Друга ліга Нива Вінниця Нива Вінниця Василь Вовк
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