Президент вінницької Ниви Вовк у Facebook оголосив про зняття команди з чемпіонату України

Президент вінницької Ниви Василь Вовк повідомив, що команда знімається з розіграшу Другої ліги.

Василь Вовк у своєму Фейсбук повідомив, що Нива Вінниця більше не братиме участь у Другій лізі.

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"Я знімаю команду Нива! Не непотрібна вона Вам!", – написав Вовк.

Раніше президент Ниви повідомив про відставку тренера саме у Фейсбук. У 3 турі Другої ліги вінничани вдома зіграли в суху нічию з Вересом.