Президент вінницької Ниви Вовк у Facebook оголосив про зняття команди з чемпіонату України

Ліга Європи — 15:01 2244
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Результати жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи 2018/19
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Зоря може зіграти з РБ Лейпциг або Універсітатею у плей-офф Ліги ЄвропиЛіга Європи — 15:01 175
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Жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи: Маріуполь може зіграти з переможцем пари Ягеллонія – ГентЛіга Європи — 14:55 306
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Результати жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19Ліга чемпіонів — 13:18 4091
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