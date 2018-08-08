Вторая лига: игрок Горняка забил фантастический гол с центра поля

Игрок криворожского Горняка Игорь Бука создал шедевр в матче против Металлурга (3:1).

Матч 3 тура Второй лиги Горняк – Металлург запомнится зрителям не только уверенной победой хозяев (3:1).

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Игрок Горняка Игорь Бука получил мяч от партнера по команде Игоря Ярового, и нанес точный удар с центра поля просто за шиворот голкипера Металлурга.

После 3-х туров Горняк занимает 5-е место в группе В Второй лиги.