У неділю, 6 серпня, стартував чемпіонат України 2023/24 у Другій лізі. Рахунки і огляд перших поєдинків – у цій новині на "Футбол 24".

Друга ліга 2023/24, 1-й тур

Скала 1911 – Кудрівка – 4:3

Голи: Авер'янов, 3, 90+2, Іванченко, 25, Лісовик, 78 – Щедраков, 36, Коваль, 41, Сердюк, 90+3

Кремінь-2 – Чайка – 0:3

Голи: Чуквебука, 3, Гуськов, 45, Кулакевич, 79

Тростянець – МФК Металург-2 – 0:1

Гол: Близнюк, 86

Вилучення: Дувняк, 35 (Тростянець)

Нива Вінниця – Звягель – 4:7

Голи: Страшкевич, 40, 54, Загорулько, 75, 89 – Ндукве, 4,7, Ващишин, 19, 24, 47, Оринчак, 79, 82

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Новачки – Скала 1911 та Кудрівка – зіграли перший матч нового сезону у Другій лізі. Вже на третій хвилині стрийська команда повела в рахунку. Авер'янов вивів Скалу вперед, забивши перший гол сезону. На 25-й Іванченко завершив сольний прохід ударом у ближній верхній кут, подвоївши перевагу Скали. До перерви Кудрівка встигла відігратися. Спершу Щедраков скористався невдалою грою суперників на стандарті та буквально заніс м'яч у сітку, а згодом Коваль майстерно вразив нижній кут воріт.

По перерві був обмін моментами, але більше пощастило господарям. Спершу Лісовик вивів стриян уперед, а в компенсований час Максим Авер'янов ударом зі своєї половини поля встановив остаточний рахунок. 4:2 – розкішний старт Другої ліги!

Центральний матч дня зіграли у Вінниці, де місцева Нива приймала амбітний Звягель, який очолює Юрій Максимов. Команда з Житомирської області зняла всі питання ще в першому таймі. Вже на 8-й хвилині дубль оформив Денис Ндукве, а згодом такий же трюк вдався Артуру Ващишину. Йшла 24-та хвилина, а гру вже було зроблено. Цікаво, що у моменті з другим голом Ващишина асист оформив кіпер Звягеля Антон Яшков.

Ще до перерви Страшкевич скоротив відставання Ниви. У другому таймі Ващишин оформив хет-трик, а Страшкевич – дубль. Двічі забив і граючий президента вінницької команди Артур Загорулько. Але всі надії вінничан на камбек поховав дубль Богдана Оринчака. Надрезультативні 4:7 на користь Звягеля з 4-ма дублями і хет-триком.

У ще двох поєдинках Чайка на виїзді розгромила Кремінь-2, забивши три м'ячі без відповіді, а друга команда запорізького Металурга обіграла Тростянець завдяки голу на останніх хвилинах.